Уфа, 1 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Уфе 19-летний молодой человек убил мужчину из-за чужого долга. Об этом 1 мая сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По информации канала, инцидент произошёл в Калининском районе. Молодой человек пришёл во двор жилого комплекса поговорить о возврате денег, а мужчина вышел заступиться за должника.

Отмечается, что в ходе переговоров преступник вместе со своим спутником повредили автомобиль должника, из-за чего завязалась драка. После этого 19-летний злоумышленник достал нож и напал.

Пострадавший получил множественные ранения и умер по дороге в больницу. Убийцу задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля мужчину застрелили в Балашихе. Выстрелы прогремели у магазина на улице Свердлова. Тело мужчины 1963 года рождения нашли рядом с домом. Полиция разыскивает подозреваемого.

Позднее стало известно, что погибшим оказался местный предприниматель, хозяин торговой точки. Его застрелили, когда он вышел из автомобиля.