Варшава, 1 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В центре Варшавы 1 мая прошёл «Марш мира» в знак протеста против поставок оружия на Украину и втягивания страны в вооружённый конфликт. Участники мероприятия проследовали от креста памяти генерала Ромуальда Траугутта к памятнику Юному повстанцу в Старом городе.

Кадр из видео

Активисты вышли на улицу с лозунгами «Нет американизации Польши», «Сегодня наши танки — завтра наши дети».

Участники митинга заявили, что не хотят, чтобы их втягивали в чужой вооружённый конфликт, не хотят становится пушечным мясом. Поддержку Киева оружием участники «Марша мира» назвали бессмысленной. Рядовым гражданам страны не нравится, что власти выделают Украине деньги и поставляют оружие.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Джо Байден 23 апреля подписал закон о предоставлении военной помощи Киеву. Он заявил, что поставки вооружений на Украину возобновится в ближайшее время.

Находясь с визитом в Киеву, генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что в США с трудом приняли закон о поставках оружия Киеву, при этом ряд европейских стран ведёт себя неподобающим образом, не желая поставлять ВСУ обещанные объёмы вооружений.

Польский президент Анджей Дуда 22 апреля заявил о возможности размещения в Польше ядерного оружия США. Всеобщего одобрения в Польше эта инициатива не встретила. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что у Дуды нет полномочий обсуждать такие вопросы, как размещение ядерного оружия.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова Дуды напугали и поляков, и американцев.