Канберра, 1 мая, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Австралийские учёные предложили ключ к пониманию манускрипта Войнича, написанном на неизвестном языке и содержащем загадочные иллюстрации. Подробности привёл учёный Киган Брюэр в колонке для The Conversation.

Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

«На протяжении 600 лет рукопись Войнича оставалась загадкой. Теперь мы думаем, что это отчасти связано с сексологией и гинекологией», — уверен Брюэр.

Рукопись Войнича долгое время оставалась загадкой для историков и общественности. Этот манускрипт позднего Средневековья состоит из 240 страниц тонкого пергамента. В нём можно увидеть иллюстрации звёзд и планет, растений, знаков зодиака, а также обнажённых женщин. Сам текст, над которым, по мнению специалистов, работали пять разных авторов, пока не никому не удалось полностью расшифровать.

Достоверно известно, что самым ранним владельцем манускрипта был соратник императора Священной Римской империи Рудольф II, который жил с 1552 по 1612 год. В начале XX века манускрипт купил антиквар Вильфред Войнич.

В статье, опубликованной в журнале Social History of Medicine, учёные из Университета Маккуори в Австралии Мишель Льюис и Киган Брюэр предположили, что сексология является одной из тем, подробно описанных в рукописи. Один из разделов манускрипта содержит иллюстрации обнажённых женщин, держащих предметы, прилегающие к их гениталиям или ориентированные на них. Чтобы разобраться в этом вопросе учёные стали изучать культуру сексологии позднего Средневековья.

Исследователи обратили внимание на работы баварского врача Йоханесса Хартлиба, умершего в 1468 году. Он предлагал использовать шифр или секретный алфавит для сокрытия медицинских рецептов и процедур, связанных, в частности, с контрацепцией и абортами. В те годы врач боялся открыто раскрывать подобные секреты.

Основываясь на этом принципе при изучении иллюстраций Войнича, Льюис и Брюэр предположили, что розетки — самая большая и самая сложная иллюстрация рукописи — представляет собой женскую репродуктивную систему. Учёные полагают, что это вполне вписывается в патриархальную культуру того времени и разрешает многие очевидные противоречия рукописи.

Так, по мнению учёных, два солнца, изображённых в крайнем верхнем левом и нижнем правом углу, вероятно, отражают веру в то, что Солнце обеспечивает естественное тепло эмбриону во время раннего развития. Им также удалось сделать предположение по другим отдельно взятым элементам рисунков.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года учёные из Сорбоннского и Нью-Йоркского университетов раскрыли тайну античного астронома. Они частично расшифровали скрытый текст рукописи, в котором описываются конструкция и использование древнего инструмента. Скрытый текст обнаружили в 1819 году, однако в те годы практически не удалось прочитать её содержание. К детальному анализу текста приступили в 2020 году. Полностью расшифровать рукопись учёным пока не удалось.