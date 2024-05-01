Вашингтон, 1 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Американцы уже сыты по горло «полнейшей чушью», которую слышат от властей в Вашингтоне о ситуации в стране, экономике и внешней политике, заявила член нижней палаты Конгресса США Марджори Тейлор Грин 1 мая, выступая возле Капитолия.

U. S. House of Representatives

«Люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона», — сказал она.

Грин отметила, что её удивляет, как американская экономика ещё не рухнула, потому что все бизнесмены, которых она знает, сообщают о трудностях, власти поднимают налоги и в то же время выделяют деньги для помощи киевскому режиму. Конгрессвумен напомнила, что госдолг США уже превысил $34 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около $61 млрд на помощь киевскому режиму. Документ несколько месяцев отказывались согласовать в нижней палате Конгресса, однако 20 апреля нашлось достаточно голосов, чтобы принять законопроект.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что никакая помощь не поможет Украине победить. Он указал на то, что в украинской армии нет нужного количества людей. Дополнительная помощь только продлит агонию киевского режима, добавил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей выделить $61 млрд для Киева, подчеркнул, что это не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на поле боя. Он также отметил, что российская армия продолжает улучшать позиции, и это видят все.