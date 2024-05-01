Варшава, 1 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Польше раскритиковали заявление президента страны Анджея Дуды о ядерном оружии. В частности, глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что глава государства не имел полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны.

Darryl Dyck/Global Look Press Анджей Дуда

По его словам, власти республики не давали Дуде право выражать мнение касательно ядерного оружия, поскольку это сложная тема для дискуссий.

«Господину президенту уже сказали на высших уровнях, и не польских, не говорить об этом и что на это пока нет шансов», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что этот вопрос решают в режиме наивысшей секретности в группе по ядерному планированию НАТО.

В свою очередь премьер-министр Дональд Туск подтвердил приоритет безопасности Польши, однако подчеркнул необходимость тщательного обдумывания подобных решений.

Депутат из правящей партии «Гражданская коалиция» Цезарий Томчик отметил, что данную тему необходимо было сначала обсудить внутри правительства, потому что именно оно проводит внешнюю политику.

«Удивительно, что президент Дуда снова выступает с международной инициативой, де-факто не общаясь с правительством», ― сказал парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, Дуда 22 апреля допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Позже премьер-министр Дональд Туск заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере нужно хорошо готовить. Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не приняли.

Вместе с тем генсек военного блока Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что у НАТО нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

Представитель Кремля добавил, что заявления польского лидера напугали даже Соединённые Штаты Америки. По словам Пескова, подобные заявления лишь демонстрируют ход мыслей западных политиков. Он считает, что Запад нагнетает напряжённость, пытаясь оболванить своё население страшилками «про страшных русских», которые никогда не остановятся.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существованию государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин.