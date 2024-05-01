Вашингтон, 1 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Многие пользователи iPhone последние несколько недель пожаловались, что у них перестал должным образом работать будильник, предположительно, из-за бага системы распознавания лиц Face ID, сообщил 30 апреля портал 9to5Mac.

Stanislav Kogiku/Global Look Press

По мнению журналистов, проблемы вызваны неправильной работой одной из функций Face ID «Распознавание внимания». Она должна снижать громкость гаджета, если пользователь смотрит на него, но из-за бага система срабатывает, когда смартфон лежит рядом со спящим человеком, и отключает звук.

Издание рекомендовало размещать iPhone ночью на расстоянии. Если это не поможет, предложили отключить проблемную функцию через настройки.

Сообщается, что компания Apple подтвердила такую проблему и пообещала исправить ее. Сроки исправления ошибки пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале смартфоны компании Xiaomi после очередного обновления у многих пользователей по всему миру стали переходить в режим постоянной перезагрузки. Для восстановления рабочего состояния гаджета требовалось сбросить настройки до заводских, но тогда все данные на нём терялись. Компания признала проблему и извинилась за неудобства.

В апреле ошибка в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Android заблокировала функцию отправки видео между пользователями. Это касалось только роликов, снятых на смартфон.