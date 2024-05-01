Владельцы iPhone заявили о неработающих будильниках
9to5Mac: будильники в iPhone могут не сработать из-за нового бага и Face ID
Вашингтон, 1 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Многие пользователи iPhone последние несколько недель пожаловались, что у них перестал должным образом работать будильник, предположительно, из-за бага системы распознавания лиц Face ID, сообщил 30 апреля портал 9to5Mac.
По мнению журналистов, проблемы вызваны неправильной работой одной из функций Face ID «Распознавание внимания». Она должна снижать громкость гаджета, если пользователь смотрит на него, но из-за бага система срабатывает, когда смартфон лежит рядом со спящим человеком, и отключает звук.
Издание рекомендовало размещать iPhone ночью на расстоянии. Если это не поможет, предложили отключить проблемную функцию через настройки.
Сообщается, что компания Apple подтвердила такую проблему и пообещала исправить ее. Сроки исправления ошибки пока неизвестны.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале смартфоны компании Xiaomi после очередного обновления у многих пользователей по всему миру стали переходить в режим постоянной перезагрузки. Для восстановления рабочего состояния гаджета требовалось сбросить настройки до заводских, но тогда все данные на нём терялись. Компания признала проблему и извинилась за неудобства.
В апреле ошибка в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Android заблокировала функцию отправки видео между пользователями. Это касалось только роликов, снятых на смартфон.