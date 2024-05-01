Москва, 1 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В России подешевела аренда однокомнатных квартир. За последний месяц на ключевых региональных рынках этот показатель снизился в среднем на 1%. Об этом со ссылкой на аналитиков и данные агентств недвижимости сообщила газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Согласно данным «ЦИАН. Аналитика», средняя стоимость аренды «однушек» на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам апреля составила 27,4 тыс. рублей в месяц.

Руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков сообщил, что снижение стоимости однокомнатных квартир зафиксировали в 12 из 24 рассматриваемых компанией регионов.

Аналитики связали это с падением интереса арендаторов и ростом числа доступных квартир. В связи с возросшей конкуренцией за потенциальных квартиросъёмщиков владельцы недвижимости начали предлагать более выгодные условия.

Такая тенденция может продлиться до конца мая, спрогнозировали эксперты. Затем на фоне изменений в программах льготных ипотечных кредитов рост цен на аренду может возобновиться.

При этом двухкомнатные квартиры за последний месяц подорожали на 0,5%, до 40,5 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на декабрь 2023 года, аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем выросла за год на 24% и составила около 25,1 тыс. рублей. Как сообщили эксперты жилищного портала «ЦИАН», за первые пять месяцев 2023 года аренда подорожала примерно на 4%, с июня по октябрь ставки увеличились на 20%. Больше всего аренда подорожала в Перми — на 53%. В Челябинске — на 45%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 23% и 24%, соответственно.

Риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков пояснил, что малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей.

Согласно отчёту консалтинговой компании NF Group, опубликованному в марте, пентхаусы (просторные квартиры на верхних этажах) в Москве за три года выросли в цене на 66%. Самый дорогой лот выставлен на продажу за 7,33 млрд рублей.

В 2021 году стоимость пентхаусов составляла в среднем 1,8 млн рублей за 1 кв. м, а к 2024 году подросла до 3 млн рублей. За последний год пентхаусы в элитных столичных ЖК подорожали на 11%.

Самый дорогой лот — квартира площадью 863 кв. м в жилом комплексе Le Dome в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя. Квадратный метр в этом случае стоит 8,4 млн рублей, а это абсолютный рекорд.