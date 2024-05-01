Киев, 1 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины внесли на рассмотрение законопроект о частных военных компаниях. Документ 29 апреля разметили на сайте законодательного органа.

David Tesinsky/Global Look Press

Проект закона называется «О международных оборонных компаниях». Предполагается, что в них будут набирать демобилизованных из украинской армии.

«Прогнозируется, что после демобилизации большого числа личного состава — военнослужащих и сотрудников других силовых структур — на Украине есть риск возникновения широкого спектра негативных последствий», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта также отметили, что у вернувшихся с фронта военных в наличии бывает оружие и боеприпасы. Ожидается, что у них будет подавленное настроение в том числе из-за сокращения выплат, проблем с поиском работы и деструктивных политических процессов в стране.

Предполагается, что украинские ЧВК будут проводить военные операции только за рубежом, но бойцы будут платить налоги на родине. Планируется, что такие компании будут оказывать услуги по тактической подготовке, разведке, конвоированию и обеспечению безопасности.

Инициатором законопроекта указан депутат Сергей Гривко от партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА Регнум, комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 21 апреля на фоне нехватки личного состава в армии одобрил законопроект о введении в школах начальной общевойсковой подготовки. Документ предполагает, что школьников будут обучать специальным военным компетенциям.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля сообщил, что Украина с начала СВО потеряла почти полмиллиона военнослужащих, при этом Киев так и не смог достигнуть намеченных целей, несмотря на помощь Запада. Глава ведомства также указал на заявления властей США, что украинцы гибнут за американские интересы.