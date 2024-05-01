Москва, 1 мая, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Японская табачная компания Japan Tobacco отказалась уходить из России, чтобы не нарушить обязательства перед инвесторами, заявил генеральный директор компании Масамичи Терабатаке в интервью Financial Times.

ИТАР-ТАСС/Роман Сапоньков

«Мы предпринимаем усилия по отделению активов в России путем поставок из стран, не участвующих в санкциях», — заявил топ-менеджер.

Так, около 20% общей прибыли Japan Tobacco в 2023 году, примерно $3 млрд, пришлось на российский рынок.

Компания меняет цепочки поставок, чтобы защитить бизнес в России. Часть поставок теперь идёт через Турцию, а ключевой персонал компании перевели в Гонконг. Как пояснил гендиректор, компания не хочет столкнуться с возможными судебными разбирательствами с акционерами.

Компания Japan Tobacco пришла в Россию в 1999 году. Она остается одной из крупнейших иностранных компаний в стране. Сейчас Japan Tobacco владеет четырьмя заводами в стране и насчитывает более четырех тысяч сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ретейлер «Ашан» официально уведомил Министерство промышленности и торговли России, что не собирается уходить из страны. В декабре 2023 года международный косметический концерн Avon решил не уходить с российского рынка.

Российский рынок остаётся привлекательным для зарубежных компаний. В мае 2023 года глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании не собираются покидать страну.

Президент Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что после ухода западных компаний, для Москвы открылись новые направления развития. Это позволило экономике продвигаться вперёд, отметил он.