Вашингтон, 1 мая, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Вопрос поддержки Израиля уже расколол электорат Демократической партии и способен стать проблемой не только для Соединённых Штатов Америки. Причём безусловная поддержка израильского руководства, которую демонстрируют многие американские конгрессмены от обеих основных партий США, не способна повлиять на эту ситуацию. Наоборот, ситуация может усугубиться.

Gaetano Virgallito

Такое мнение выразил ИА Регнум политолог Борис Межуев, комментируя планы американских конгрессменов потребовать ввести санкции против представителей Международного уголовного суда, если эта структура выдаст ордер на арест лидеров Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«У известной претензии США на роль лидера коллективного Запада есть одно серьёзнейшее и, видимо, непреодолимое препятствие. Это особые отношения с Израилем, который хотя и является в каком-то смысле страной западной, проводит ни с кем не согласованную политику на оккупированных территориях. И эта политика совершенно расходится с представлениями о допустимом, царящими не только в Европе, но и за её пределами, включая сами США. И уж, конечно, израильская политика раздражает практически весь так называемый Глобальный Юг. За ней слишком явно проглядывается расизм», — прокомментировал Межуев.

Ведь жители сектора Газа, в котором развернул боевые действия Израиль, с одной стороны, блокированы в своём анклаве, заметил эксперт. С другой, израильские власти препятствуют созданию независимого палестинского государства, хотя это предусмотрено самой резолюцией Генассамблеи ООН о создании государства Израиль. Нынешняя израильская политика в отношении палестинцев, по замечанию Межуева, отражает сохраняющийся в мире элемент колониального управления и напоминает режим апартеида в ЮАР, который рухнул в конце прошлого столетия.

А у США особые отношения с Израилем, обусловленные очень многими факторами, в первую очередь влиянием республиканской партии, которая играет огромную роль в финансировании еврейского государства. Очень большое значение в этой связи имеет протестантский электорат республиканцев с его особым сакральным восприятием роли Израиля в истории человечества. В меньшей степени такое отношение свойственно для демократической партии, хотя и она принимает активное участие в поддержке Тель-Авива.

«Половина демпартии сейчас занимает просто категорически антиизраильские позиции, а «левое» крыло, судя по всему, вообще уже просто откалывается. Мы видим, что в студенческой среде начались антиизраильские восстания. При этом мейнстрим партии, который представляют и администрация президента США Джо Байдена, и госсекретарь Энтони Блинкен, и многие другие ключевые фигуры этой силы тысячами нитей связаны с Израилем. Это такая двойственность», — рассказал политолог.

Более того, учитывая непростую ситуацию вокруг Израиля, которая может осложниться дополнительно в случае выдачи МУС ордеров на арест израильских руководителей, серьёзный раскол может грозить не только «американскому единомыслию». Израильский фактор вполне способен расколоть коллективный Запад как таковой, допустил эксперт.

Представители республиканской и демократической партий в Конгрессе США пригрозили судьям МУС ответными мерами в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьера Биньямина Нетаньяху, в связи с действиями вооружённых сил Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил информационный портал Axios.

Конгрессмены, по информации агентства, намерены подготовить законопроект, который обязал бы исполнительную власть США реагировать на выдачу ордеров на арест судьями МУС. Председатель комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что ожидает версию законопроекта сенатора Тома Коттона о наложении санкций на сотрудников этой организации, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что израильский премьер-министр Нетаньяху в ходе телефонного разговора 28 апреля обратился к президенту Соединённых Штатов Джозефу Байдену с просьбой предотвратить выдачу ордеров МУС на арест израильских чиновников.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон продолжает придерживаться позиции, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в секторе Газа.

Некоторые западные СМИ сообщали ранее, что МУС готовится выдать ордеры на арест самого Нетаньяху, а также главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генерального штаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

Первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, напомнил ИА Регнум, что МУС не является организацией, авторитетной для России: в отношении сотрудников МУС российские правоохранители открыли делопроизводство, на которое неспособны повлиять действия самого МУС или какой-либо третьей стороны.