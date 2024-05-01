Пекин, 1 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Китай запланировал на 3 мая запуск зонда «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны, сообщили 1 мая в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Liu Fang/Globallookpress.com

«На 3 мая планируется запуск миссии «Чанъэ-6» четвертой фазы проекта по исследованию Луны», — сообщило ведомство.

На космодроме Вэньчан провели заключительную репетицию запуска, в том числе ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» заправили топливом.

Миссия лунного зонда «Чанъэ-6» заключается в сборе образцов с обратной стороны Луны и является первой в своем роде в истории человечества. Метеорологическая служба на космодроме усилила мониторинг, чтобы обеспечить успешный запуск лунного зонда.

В апреле CNSA сообщили, что запуск лунного зонда «Чанъэ-7» запланировали на 2026 год. Миссия направлена на изучение окружающей среды лунной поверхности и элементов грунта на южном полюсе Луны. «Чанъэ-7» будет нести шесть научных приборов, разработанных шестью странами. На борту посадочного модуля установят разработанный в России прибор для измерения лунной пыли и электрического поля.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Китае одобрили четвертую фазу лунной программы, состоящей из миссий «Чанъэ-6», «-7» и «-8». Сообщалось, что миссии выполнят последовательно в течение 10 лет. Они призваны исследовать область Южного полюса Луны и построить базовую структуру Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

В мае 2023 года сообщили, что Китай планирует до 2030 года осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну.