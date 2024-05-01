Екатеринбург, 1 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрея Кислицына по делу о взяточничестве, сообщили 1 мая «Известия».

Андрей Стенин/РИА Новости

По информации журналистов, срок ареста — два месяца. Другие подробности по делу пока неизвестны.

Кислицын занимает пост с 2016 года. Он курирует госпрограмму развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона. До этого чиновник также руководил строительством крупных объектов, использующих атомную энергию.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы 25 мая арестовал первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Её обвинили в получении взятки в размере 123 млн рублей. Бывшую чиновницу задержали днём ранее. Она курировала вопросы здравоохранения, а в марте уволилась.

28 апреля стало известно об аресте по делу о взятке замруководителя управления по вопросам миграции омского областного главка МВД. По версии следователей, он за вознаграждение выдавал разрешение иностранцам на временное проживание.