Москва, 1 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Офицер Вооружённых сил России с позывным Змей рассказал, как вместе со своими подчинёнными 28 дней находился в окружении ВСУ на Берховском водохранилище в ДНР.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — сказал он в беседе с RT.

По словам офицера, российские военные смогли выстоять благодаря огневой и разведывательной поддержке сослуживцев сверху.

Змей отметил, что иногда им приходилось делить воду на глотки, так как ходить за ней на водохранилище было смертельно опасно, однако никто, даже раненые, ни покидали позиций. При этом сам офицер также получил ранение в ходе боестолкновений, однако его «залатали прямо на месте».

Он также рассказал, что группа его бойцов однажды во время контратаки зашла на позиции ВСУ дальше предполагаемого, из-за чего вынуждена была там окопаться и занять оборону. В результате им удалось освободить сразу несколько опорных пунктов.

Офицер уточнил, что испытал самые яркие эмоции во время атаки на украинское националистическое формирование «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», — добавил Змей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Николас Фройнд заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Донбассе. По его словам, украинские войска истощены в человеческом и материальном отношении, однако из-за этого вынуждены будут развернуть ещё больше операций на этом участке линии боевого соприкосновения.

Экс-разведчик американской армии и инспектор ООН Скотт Риттер 30 апреля допустил возможность того, что тактическое отступление ВСУ станет стратегическим на фоне дефицита личного состава и артиллерии. По мнению эксперта, оно может стать таким масштабным, что позволит армии России освободить весь Донбасс.