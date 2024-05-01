Варшава, 1 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В центре Варшавы злоумышленники пытались поджечь синагогу с помощью коктейля Молотова. Об этом 1 мая сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Кадр из видео

Как уточнил главный раввин Польши Михаэль Шудрих, речь идёт о синагоге Ножиков.

«Слава богу, никто не пострадал», ― написал министр в соцсети X.

Столичную полицию проинформировали об этом инциденте, сотрудники правопорядка начали расследование.

Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу.

«В Польше нет места антисемитизму! В Польше нет места ненависти», ― написал польский лидер в соцсети Х.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик (Синагога Ножиков) ― единственная сохранившаяся после Второй мировой войны в Варшаве. В 1997 году ее уже поджигали, в результате чего пострадал вестибюль здания. Она до сих пор действует. С 2008 года в здании ведут реконструкцию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля ФСБ пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. Несостоявшийся террорист оказал вооружённое сопротивление, его ликвидировали при задержании.

В тюрьме у себя на родине, где мужчина отбывал наказание, он установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в террористической деятельности. Впоследствии он и сам начал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

После освобождения он приехал в Москву и начал подготовку к теракту в синагоге. В ходе обыска его жилища выяснилось, что мужчина хранил бомбу собственного производства в квартире, под матрасом. Здесь же обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

ФСБ 7 марта сообщила, что в Калужской области ликвидировали террористов, планировавших нападение на московскую синагогу. Речь идёт о членах ячейки группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Силовики установили, что боевики планировали использовать при нападении огнестрельное оружие. При задержании они оказали вооружённое сопротивление, поэтому ответным огнём их ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.