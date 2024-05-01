Москва, 1 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище. Прощание с актрисой из фильма «Карнавальная ночь» состоялось 1 мая в Театре сатиры.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Зоя Зелинская

«Сегодня мы простились с народной артисткой России Зоей Николаевной Зелинской», — заявили в театре.

Те, кому посчастливилось работать с артисткой, называли её светлой, трудолюбивой и остроумной. Сцене Театра сатиры Зелинская отдала 70 лет. Среди её работ такие постановки, как «Баня», «Клоп», «Трехгрошовая опера», «Интервенция», новогоднее шоу «Кабачок Сатиры».

Проститься с актрисой пришли близкие, поклонники и коллеги, в том числе художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Зелинской стало известно 29 апреля. Она ушла из жизни в возрасте 94 лет. В Театре сатиры выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. После окончания ГИТИСа в 1954 году служила в Московском театре сатиры. Более всего известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», режиссёром которой был её первый муж Георгий Зелинский. В 2000-е годы выступала на сцене Центрального Дома актёра им. А. А. Яблочкиной.

В 1956 году дебютировала в кино, сыграв в эпизоде знаменитой комедии «Карнавальная ночь». Среди фильмов с её участием выделяют такие киноленты, как «Пчёлка», «Предсказание», «Мужчины и женщины», «Тесты для настоящих мужчин». Всего на счету актрисы 35 ролей в фильмах и сериалах.

В 1976 году удостоена звания заслуженный деятель культуры Польши.

В последние годы жизни в кино не снималась, обучала молодых актёров. Участвовала также в озвучивании фильмов.