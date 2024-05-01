Москва, 1 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Дело нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыли. Об этом стало известно 1 мая.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Квинси Промес

«Дело о ДТП уже закрыто», — процитировал телеканал RT сообщение прокуратуры Дубая.

Уточняется, что сейчас Промес ждёт решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и 1,5 года за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Как ранее передавало ИА Регнум, суд в ОАЭ назначил на 2 мая первое судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды.

Промеса задержали в Дубае 1 марта при прохождении пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог вылететь из ОАЭ в Россию вместе с остальными футболистами «Спартака».

Основанием для задержания Промеса в Дубае стало совершённое им ДТП. При этом 13 марта стало известно, что футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

Издание De Telegraaf 16 марта написало, что действия адвокатов Промеса могут на длительный период отсрочить процесс его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды. В конце марта голландские СМИ сообщили, что Промеса перевели в тюрьму с более строгим режимом и теперь футболист находится в одной камере с ещё как минимум 16 заключёнными.