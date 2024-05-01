Москва, 1 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новостями психбольницы идею привлекать больше женщин к разминированию на Украине.

Ron Adar/Global Look Press

Так дипломат прокомментировала заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о привлечении большего количества женщин к процессу разминирования территорий.

«Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — заявила Захарова в Telegram-канале.

Свириденко 30 апреля отметила, что привлекать украинок к разминированию намерены в рамках борьбы за гендерное равенство. По словам украинского министра, доля женщин в работах составляет всего 30%. При этом она признала недостаток кадров в противоминной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине на фоне серьёзных потерь на фронте в октябре 2023 года стали проверять и ставить на воинский учёт женщин с медицинским, а также фармацевтическим образованием. В декабре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала всех украинских волонтёров, в том числе женщин, вступать добровольцами в ряды ВСУ.

Кроме того, в минобороны Украины звучали предложения увеличить число женщин-командиров на фронте. Как заявляла госсекретарь министерства Людмила Дараган, на Украине преодолели стереотип о том, что женщина не может воевать, теперь предстоит преодолеть стереотип «женщина не может командовать».

В январе этого года глава украинского оборонного ведомства Рустам Умеров сообщил, что министерство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.

Как писали в феврале украинские СМИ, минобороны страны поручили разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке. Результаты работы ведомство должно предоставить до июня 2024 года.