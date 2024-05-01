Китай, 1 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Количество погибших при обрушении участка скоростной автомагистрали «Мэйда» на юге Китая выросло до 24 человек, сообщило агентство Xinhua.

ТАСС / AP

«Число погибших возросло до 24 после обрушения части скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая, в результате которого упали 20 автомобилей», — говорится в сообщении.

По информации правительства городского округа Мэйчжоу, в больницах на лечении находятся 30 пострадавших в катастрофе. Угрозы их жизням нет.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение на трассе «Мэйда» произошло в ночь на 1 мая. После схода оползня рухнула часть полотна на участке дороги Мэйчжоу — Дабу. На месте ЧП начали поисково-спасательные работы.

Изначально сообщили о гибели не менее 19 человек. Спасатели достали из-под завалов 31 человека. Движение по магистрали закрыли в обе стороны. Длина пострадавшего участка составила 17,9 м, площадь — около 184,3 кв. м.