Киев, 1 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Киеве могут снести памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом 1 мая сообщило украинское агентство УНН.

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«Киевский горсовет планирует добавить в перечень на демонтаж ещё более полусотни объектов, связанных с историей России и Советского Союза», ― говорится в публикации агентства в Telegram-канале.

Помимо памятника сотрудникам МУРа под снос пойдут памятники первому человеку в космосе, советскому-лётчику космонавту Юрию Гагарину и писателю Максиму Горькому.

Памятник под названием «Место встречи изменить нельзя» возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве тожественно открыли в апреле 2009 года. Скульптурная композиция, выполненная из бронзы, изображает двух героев известного советского фильма ― Глеба Жеглова и Володю Шарапова, которых сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Открытие скульптуры приурочили к 90-летию создания уголовного розыска Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Ровно 26 апреля сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В апреле власти Харькова переименовали почти 370 топонимов, названия которых оказались связаны с Россией. Так, улицу, названную в честь всемирно известного русского учёного-химика Дмитрия Менделеева, переименовали в Учебную, а улица русского баснописца Ивана Крылова получила новое название — Археологов.

В январе депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в планах властей переименовать порядка 400 улиц, но делать это будут постепенно, чтобы избежать массовой путаницы.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Это привело к сносу монументов, а также изменению названий улиц. Например, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.