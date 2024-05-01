Коломна, Московская область, 1 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Мужчина выстрелил в полицейских из сигнальной ракетницы в Коломне. Об инциденте стало известно 1 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

В полицию поступило сообщение о потасовке в квартире одного из домов на проспекте Кирова, и правоохранители прибыли для проверки.

«Полицейским дверь открыл мужчина, который два раза выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сторону сотрудников, причинив им телесные повреждения», — сообщило подмосковное МВД в Telegram-канале.

Напавшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Мужчина оказался ранее неоднократно судим, у него изъяли ракетницу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля в Санкт-Петербурге полицейские прибыли в одну из квартир в доме на Английском проспекте, откуда перед этим вызывали скорую помощь. К медикам обратилась женщина, сообщившая, что её 42-летний сын выпил 100 таблеток от эпилепсии. В присутствии врачей он вёл себя неадекватно, внезапно он выхватил из куртки пистолет Макарова и выстрелил в одного из прибывших полицейских. Его напарник открыл ответный огонь, мужчина получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Полиция возбудила уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о покушении на убийство.