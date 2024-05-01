Киев, 1 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после 5 мая. Об этом заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live».

Senior Airman Brooke Moeder/Global Look Press

На вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда F-16 начнут работать на территории Украины, он ответил, что это может произойти после Пасхи.

При этом Евлаш не назвал точной даты, отметив, что сроки не раз менялись.

«Мы ждём. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят. Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, Евлаш заявил, что Украина готова принять даже неисправные F-16, так как они могут выступать «донорами», если состояние не позволяет выполнять боевые задачи. По его словам, подобная практика относится и к другим образцам западной техники.

Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля заявил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут более эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

В марте президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.