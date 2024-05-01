Вашингтон, 1 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса о том, что Украине и Западу надо было пойти на сделку с Россией ещё в Турции в 2022 году.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Сакс написал в соцсети Х (бывшая Twitter), что украинский конфликт мог бы закончиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, однако администрация президента США Джо Байдена отвергла эту сделку.

«Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет», — заявил он.

Маск разделил мнение Сакса, написав под этим постом: «Да».

Вместе с тем автор поста подчеркнул, что из-за оказания помощи Киеву в США возник резкий дефицит боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, Маск часто делает заявления по ситуации на Украине и комментирует посты на эту тему. Так, 29 апреля предприниматель назвал безумием новые переговоры США с Украиной о поддержке Киева. Он выразил опасение, что украинский конфликт не закончится никогда.

На следующий день, 30 апреля, Маск заявил, что вопрос об освобождении российскими военными Одессы является последним из оставшихся в конфликте на Украине. По его словам, российская сторона не остановится до полного освобождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев в открытую заявляет о планах устроить теракты в отношении российской инфраструктуры. По словам представителя Кремля, это свидетельствует о правильности решения о начале СВО.