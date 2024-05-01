Берлин, 1 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорвали оборону украинских войск в Донбассе. Об этом 29 апреля заявил обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Николас Фройнд.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Изначально ситуация не была ясна, однако теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — отметил автор.

Он обратил внимание, что перед этим на Западе справедливо опасались по поводу того, что Россия воспользуется моментом до поступления новой американской военной помощи Киеву.

По его словам, ситуацию на этом участке линии боевого соприкосновения следует считать именно прорывом, который стал проблемой для ВСУ, так как увеличение линии фронта путём таких продвижений всегда требует больше живой силы и ресурсов.

При этом, как отмечается в материале, украинская армия истощена в человеческом и материальном отношении, однако на этом фоне вынуждена будет развернуть ещё больше операций на этом участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля бывший разведчик американской армии и инспектор ООН Скотт Риттер предположил, что слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отступлении говорят об очень тяжёлом для украинских войск положении на фронте. По мнению эксперта, ВСУ больше не способны удерживать такую линию боевого соприкосновения и испытывают нехватку сил.

Ранее в этот же день Риттер не исключил возможности того, что тактическое отступление ВСУ перерастёт в стратегическое из-за нехватки живой силы и артиллерии. Он отметил, что отступление украинских войск будет настолько масштабным, что позволит российским военным освободить весь Донбасс.

Сырский 28 апреля подтвердил отступление украинской армии из Бердычей и Семёновки в ДНР. Он признал существенное преимущество армии России в воздухе и артиллерии, а также её тактические успехи на ряде направлений по всей линии фронта.