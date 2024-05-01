Киев, 1 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил 1 мая, что Украина готова принять даже неисправные истребители F-16, так как они могут выступать «донорами», если состояние не позволяет выполнять боевые задачи.

Brianna Calix/Global Look Press

«Из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах, однако всё зависит от сложности поломок и в каком состоянии будут донорские истребители», — отметил он в эфире украинского издания «Новости Live».

По словам Евлаша, подобная практика относится и к другим образцам западной техники.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов Североатлантического альянса Россия может уничтожить их как законную цель. По его словам, при размещении самолётов на румынских и польских авиабазах они превратятся в мишени для ВС России, поэтому Джонсон также напомнил о возможностях Москвы атаковать дальние цели ракетами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 6 апреля рассказал об ударе российских военных по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся к приёму истребителей F-16. По его словам, под удар могло попасть общежитие лётного состава ВСУ, в котором также проживают иностранные пилоты.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля сообщил, что поставки F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, они будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 украинской армии не поменяют ситуацию в зоне проведения специальной военной операции и что их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ. Глава государства подчёркивал, что американские истребители станут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов третьих стран.