Токио, 1 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В машинном зале второго энергоблока атомной электростанции «Симанэ» в Японии вспыхнул пожар. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

«В результате инцидента пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло днём 30 апреля в районе временного распределительного ящика. Причину пока не установили.

Как передавало ИА Регнум, в начале января 2024 года атомная электростанция «Сика», расположенная в японской префектуре Исикава, получила повреждения в результате землетрясений.

В результате подземных толчков на АЭС разорвались трубопроводы двух трансформаторов, которые использовались для получения электроэнергии извне на первом и втором энергоблоках. Также на объекте произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, это привело к повреждению системы.