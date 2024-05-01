Мариуполь, ДНР, 1 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Из России выдворили группу из семи мигрантов, которые проживали на территории ДНР, сообщили 1 мая в региональном управлении ФСБ.

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«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», — сообщили в региональном управлении ведомства.

Нелегально проживающих мигрантов силовики, в том числе сотрудники Росгварии и МВД, выявили в Мариуполе и Тельмановском районе. В ДНР продолжаются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 9 апреля проинформировало о выявленной в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе группе нелегальных мигрантов. К ответственности по статье о нарушении правил въезда в Россию или режима проживания привлекли 20 человек, из которых восемь выдворили из страны.

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что страна не покроет недостаток кадров за счёт трудовой миграции. Для решения проблемы кадрового дефицита нужны другие подходы, а не попытки покрыть кадровый дефицит рабочей силой с низкой квалификацией.

В начале апреля президент на съезде Федерации независимых профсоюзов страны заявил, что в России нужно повышать производительность труда, в том числе за счёт модернизации промышленности, а также путём использования цифровых технологий, автоматизации производства и процессов управления.

МВД 30 апреля сообщило, что аннулировало за совершение преступлений российское гражданство у 398 бывших иностранных граждан. Среди совершённых преступлений ведомство назвало распространение фейков о российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны.