Тбилиси, 1 мая, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В парламенте Грузии 1 мая перед пленарным заседанием подрались сторонники и противники законопроекта об иноагентах. Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили записала видео из зала заседаний. Кадры опубликовал оппозиционный Telegram-канал NewsGeorgia.

Кадр из видео

Сегодня, 1 мая, в парламенте должны рассмотреть законопроект об иноагентах во втором чтении. Самадашвили заявила, что представители правящей партии «Грузинская мечта» «используют физическую силу против всех». На опубликованных кадрах видны стычки между депутатами.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии в марте прошлого года парламент рассматривал законопроект об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния». Из-за уличных протестов, которые организовала оппозиция, законопроект отозвали.

«Грузинская мечта» 3 апреля 2024 года вновь внесла законопроект на рассмотрение. Оппозиция вновь выступила против. На заседании 15 апреля в парламенте произошло драка, которую начал депутат от партии «Граждане» Александр Элисашвили. Парламентарий ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, когда тот выступал на трибуне с аргументами в пользу законопроекта.

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Заседание прервали, а соратники Мдинарадзе в коридоре набросились на Элисашвили и избили его. Как заявил позже Мдинарадзе, оппозиционные депутаты хотели сорвать заседание и в итоге добились своего.

Два дня назад, 29 апреля, оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе на заседании парламента по законопроекту об иноагентах подошла к говорившему представителю правящей партии Гураму Мачарашвили, взяла со стола пластиковую бутылку, ударила его по голове, а затем бросила предмет в депутата.

Оппозиция аргументирует своё несогласие обсуждать законопроект об иноагентах тем, что якобы он «пророссийский». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 апреля назвал подобную аргументацию абсурдной. Он напомнил, что законы об иноагентах в странах Запада приняли намного раньше, чем в России, тем более что в ряде государств он гораздо более жёстче российского и чем предлагает принять правящая партия Грузии.

В Тбилиси на фоне рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах происходят уличные беспорядки.