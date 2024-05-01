Гуандун, Китай, 1 мая, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В китайской южной провинции Гуандун произошло обрушение скоростной автомагистрали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Wang Ruiping/Global Look Press

Инцидент произошёл примерно в 2:10 1 мая (21:10 мск 30 апреля) на автодороге на участке Мэйчжоу — Дабу, соединяющей провинцию Гуандун с провинцией Фуцзянь.

Обрушившееся дорожное покрытие имеет длину около 17,9 метра и занимает площадь около 184,3 кв. м.

В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей. Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов 31 человека, их доставили в больницу. По данным телеканала CCTV, при обрушении трассы погибли не менее 19 человек.

Все полосы магистрали в обоих направлениях закрыты, на месте ЧП специалисты службы безопасности, экстренной помощи, пожарной, медицинской, транспортной и горноспасательной служб продолжают спасательные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля грузовое судно задело мостовую опору и обрушило часть моста в китайском городе Гуанчжоу на юге страны. Причины, по которым судно потеряло управление, устанавливают. В результате в воду упал автобус с водителем.

В Вязьме в Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский путепровод. В результате погибла женщина, ещё один человек тяжело пострадал. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.