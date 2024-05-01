Москва, 1 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. США побуждают Японию обвинять Россию в ядерной нестабильности, заявила 1 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Sergey Petrov/Global Look Press Мария Захарова

«Теперь Соединенные Штаты натравливают Японию на то, чтобы она в ядерной нестабильности обвиняла РФ», — возмутилась дипломат.

Она напомнила, что именно Вашингтон 79 лет назад подверг атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки, из-за чего погибли сотни тысяч человек.

Ранее, 13 апреля, Захарова заявила, что руководство Японии демонстрирует неуважение к памяти жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, когда увязывает эту тему с Россией. Дипломат обратила внимание на замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также на ложное увязывание этой темы с Россией.

Руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов заявил, что представители Японии на площадках ООН часто вспоминают о трагедии 1945 года, но при этом не говорят об ответственности США. По словам эксперта, это продиктовано нежеланием Токио раздражать своего главного военно-политического партнёра.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Россия якобы продолжает угрожать применением ядерного оружия, и это может привести к новой ядерной катастрофе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова японского премьера «стыдом и позором».