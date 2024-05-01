Тбилиси, 1 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. В Тбилиси во время митинга у парламента Грузии против законопроекта об иноагентах правоохранители задержали более 60 человек. Об этом 1 мая на брифинге сообщил замминистра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.

Nicholas Muller/Global Look Press

По его словам, участники протестной акции совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания парламента, где 30 апреля проходило пленарное заседание. Кроме того, они бросали в полицейских различные предметы и мешали автомобильному движению на набережной.

«Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека», ― уточнил заместитель главы МВД.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 апреля в Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий республики, которые выступают против принятия закона об иноагентах. В них принимают участие несколько тысяч человек, требующих отозвать законопроект.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам 29 апреля, несмотря на протесты, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Заседание проходило около десяти часов и шло очень бурно. В ходе него из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, также три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста.

Вечером 30 апреля у стен парламента Грузии представители неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах, собрались на митинг. Спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих, чтобы оттеснить их от входа в здание парламента.

Позднее большая часть протестующих отошла от здания парламента. Манифестанты ушли дальше по проспекту Руставели, а некоторые расположились вдоль переулка и начали скандировать лозунги против закона об иноагентах.

Президент Саломе Зурабишвили 1 мая призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон протестующих в Тбилиси. По её утверждению, у акции мирный характер и она «не представляет никакой угрозы» порядку в городе.