Новосибирск, 1 мая, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» назначили Вадима Епанчинцева. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Вадим Епанчинцев

Уточняется, что контракт с 48-летним специалистом заключили на двухлетний срок.

Епанчинцев во время игровой карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Нефтехимик». Также он играл в составе сборной России на юниорском, молодёжном и взрослом уровнях.

В 2011 году занял пост помощника главного тренера в «Спартаке». В КХЛ был на постах главного тренера в московском «Спартаке», которой под его руководством впервые за семь лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина, и хабаровского «Амура».

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля тренер Анвар Гатиятулин отказался от подписания контракта с «Сибирью». До этого новосибирский клуб сообщил о его назначении на пост главного тренера.

Уточнялось, что специалист согласился занять этот пост в ходе переговоров, однако позднее заявил, что передумал. В связи с этим руководство «Сибири» продолжило поиск нового главного тренера.