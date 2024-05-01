Москва, 1 мая, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Шестилетний ребёнок в Москве спас впавшую в кому мать, самостоятельно вызвав ей скорую помощь. Об этом 1 мая рассказал знакомый с ситуацией источник.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Сам вызвал скорую. Когда врачи подъехали, увидели ребёнка», — привели его слова «Известия».

Уточняется, что сейчас 42-летнюю женщину доставили в медучреждение, где за её состоянием наблюдают врачи. Помимо шестилетнего мальчика, в квартире находился ещё один четырёхлетний ребёнок, для детей тоже вызвали бригаду медиков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта стало известно, что победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою мать из давки при атаке террористов на «Крокус Сити Холл». Женщину зажало в дверях, после чего молодой человек вырвал мать из толпы.

В феврале школьник в Башкирии спас свою сестру от незнакомца, схватившего девочку за руку и пытавшегося её увести. Мальчик буквально вырвал сестру из рук незнакомого мужчины.