Азербайджан, 24 мая, 2006, 17:47 — ИА Регнум. "Фильм " Код да Винчи " будет демонстрироваться в кинотеатре "Азербайджан" сегодня, завтра, и вообще столько, сколько пожелает зритель". Эти слова сайту "Медиа форум" высказал представитель Бакинского кинотеатра "Азербайджан". Он объяснил перерыв в демонстрации фильма возникшими техническими проблемами.

Надо отметить, что кинотеатр "Азербайджан" является частным заведением и принадлежит компании, головной офис которой находится в Великобритании.