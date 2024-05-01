Азербайджан, 24 мая, 2006, 17:47 — ИА Регнум. "Фильм "Код да Винчи" будет демонстрироваться в кинотеатре "Азербайджан" сегодня, завтра, и вообще столько, сколько пожелает зритель". Эти слова сайту "Медиа форум" высказал представитель Бакинского кинотеатра "Азербайджан". Он объяснил перерыв в демонстрации фильма возникшими техническими проблемами.

Надо отметить, что кинотеатр "Азербайджан" является частным заведением и принадлежит компании, головной офис которой находится в Великобритании.

Напомним, что на днях министерство культуры и туризма Азербайджана обратилось к руководству кинотеатра "Азербайджан" с просьбой приостановить демонстрацию фильма "Код да Винчи". Причиной обращения министерства к руководству кинотеатра послужило просьба главы Управления Мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.