Тбилиси, 1 мая, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Как минимум шесть сотрудников полиции пострадали в ходе разгона акции противников закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом 1 мая сообщил на брифинге заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Nicholas Muller/Global Look Press

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По его словам, из-за насильственных действий протестующих пострадали несколько правоохранителей.

«Тяжёлые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел», — уточнил Дарахвелидзе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД республики Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон протестующих в Тбилиси. По её утверждению, у акции мирный характер и она «не представляет никакой угрозы» порядку в городе.

Ранее в этот же день стало известно, что большая часть протестующих отошла от здания парламента Грузии в Тбилиси. Манифестанты ушли дальше по проспекту Руставели, а некоторые расположились вдоль переулка и начали скандировать лозунги против закона об иноагентах.

Вечером 28 апреля в Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий республики, которые выступают против принятия закона об иноагентах. В них принимают участие несколько тысяч человек, требующих отозвать законопроект.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам 29 апреля, несмотря на протесты, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Заседание проходило около десяти часов и шло очень бурно. В ходе него из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, также три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста.