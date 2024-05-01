Тбилиси, 1 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить в Тбилиси разгон протестующих против закона об иноагентах. Это следует из заявления главы государства, распространённого её администрацией.

Nicholas Muller/Global Look Press

Грузинский лидер подчеркнула, что акция носит мирный характер и не представляет никакой угрозы порядку в столице Грузии.

«Я обращаюсь к министру внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей, пришедших с голыми руками», — указала Зурабишвили.

В сообщении в соцсети Х она также назвала применение силы против мирных демонстрантов в Тбилиси абсолютно необоснованным, неспровоцированным и непропорциональным.

«Полная ответственность полностью ложится на правительство. Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест», ― написала президент.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 апреля в Тбисили возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий, выступающих против принятия закона об иноагентах. На улицы столицы Грузии вышли несколько тысяч человек, призывавших отозвать законопроект.

На митинге задержали бывшего государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексия Петриашвили. В полиции уточнили, что его задержали за неподчинение правоохранителям и мелкое хулиганство.

Несмотря на это, 29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». При этом само заседание, продлившееся около десяти часов, прошло очень бурно — из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста. Кроме того, во время рассмотрения законопроекта оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылку в представителя правящей коалиции Гурама Мачарашвили.

Активисты вечером 30 апреля вновь вышли на центральные улицы Тбилиси, чтобы выступить против закона об иноагентах. Спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих, чтобы оттеснить их от входа в здание парламента.

Некоторые участники акции протеста оказали сопротивление, в результате стычек с правоохранителями задержали по меньшей мере 15 человек. Пострадал председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» депутат парламента Леван Хабеишвили. Его доставили в клинику с травмой носа и отёком.