Москва, 1 мая, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники, а также нарастить оборотные фонды запчастей и комплектующих на передовой и в тыловых районах. Об этом 1 мая сообщили в военном ведомстве.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Уточняется, что на совещании в штабе Объединённой группировки войск министр указал на необходимость повышения эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений армии России в зоне военных действий и тыловых районов спецоперации.

«Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения», — отметили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая глава Минобороны провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. В ходе него Шойгу заслушал доклады по обстановке в зоне проведения СВО.

Ранее в этот же день министр обороны поручил нарастить поставки вооружения для поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации. Глава оборонного ведомства указал на то, что сейчас уже идёт целенаправленная работа в этом направлении.

Шойгу 26 апреля заявил, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны. Глава Минобороны отметил, что Россия достигнет всех целей спецоперации.