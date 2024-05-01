Вашингтон, 1 мая, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко», который недавно вошёл в состав Военно-морского флота, является военным кораблём нового поколения. Такое мнение 30 апреля высказал обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.

Лев Федосеев/ТАСС

«Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он [«Адмирал Головко»] знаменует собой заметный сдвиг <…> в сторону продвинутых ракетных платформ», — написал он.

Обозреватель отметил, что российские фрегаты проекта 22 350 приспособлены к выполнению крайне широкого спектра задач, в том числе противолодочной обороне, сопровождению более крупных кораблей и нанесению ударов.

Сучиу также обратил внимание на вооружение «Адмирала Головко», который, помимо крылатых ракет «Калибр» и противокорабельной системы «Оникс», оснащён новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Эти фрегаты (проекта 22 350. — Прим. ред.) превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января фрегат «Адмирал Головко» вошёл в состав Северного флота ВМФ России. Командующий Северным флотом Александр Моисеев в связи с этим отметил, что это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны.

Президент Владимир Путин 29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже применялись в боевых действиях. Глава государства подчеркнул, что эта система уже в строю.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко в конце января 2024 года заявил, что ВМФ России в 2023 году получил более 7,7 тыс. ракет, включая крылатые ракеты большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».