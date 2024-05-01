Москва, 1 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Для поддержания требуемых темпов наступления в зоне специальной военной операции необходимо наращивать объёмы и качество поставок вооружения и техники в войска. Об этом 1 мая в ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объёмы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», ― сказал глава Минобороны.

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Он подчеркнул, что целенаправленная работа в этом направлении уже ведётся. Шойгу добавил, что центральные органы военного управления заключили госконтракты с предприятиями промышленности с учётом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

«Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», ― отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, выпускающем танки и тяжёлые огнемётные системы. После инспекции министр провёл совещание. Он поручил нарастить объёмы производства танков Т-80БВМ.

Шойгу 17 апреля поручил максимально быстро принимать на вооружение перспективные средства при успешном прохождении ими испытания в зоне проведения СВО. При этом предприятия должны быть готовы запустить серийный выпуск таких изделий в кратчайшие сроки, указал глава Минобороны.

В феврале генерал армии потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы ― сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года.