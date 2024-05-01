Москва, 1 мая, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск, в ходе которого заслушал доклады по обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом 1 мая сообщили в военном ведомстве.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — проинформировали в Минобороны.

Отмечается, что в ходе совещания Шойгу указал на то, что российские военные продолжают выполнять боевые задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО, а также отметил необходимость дальнейшего увеличения объёма поставок в войска вооружения, военной техники и средств поражения.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля Шойгу заявил, что все попытки западных стран нанести России стратегическое поражение бесперспективны. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Позднее в этот же день глава Минобороны рассказал, что в подготовке диверсий Киева на территории России принимают непосредственное участие иностранные советники. Он уточнил, что киевский режим при молчаливом согласии западных государств практически ежедневно применяет получаемое вооружение для ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры.