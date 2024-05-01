Москва, 1 мая, 2024, 08:26 — ИА Регнум. У российских сил противовоздушной обороны имеются эффективные средства для борьбы с американскими тактическими баллистическими ракетами. Об этом 1 мая говорится в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), которая выйдет в ближайшем выпуске журнала «Национальная оборона».

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3»

В статье, которую процитировала Lenta.ru, отмечается, что массированная пропаганда «чудо-оружия», которое скоро появится у ВСУ, — это один из компонентов ведущейся Западом против России информационной войны. В числе таковых в западных СМИ часто говорилось об американских тактических баллистических ракетах АТACMS и немецко-шведских крылатых ракетах Taurus.

«Не преуменьшая угрозы, следует отметить — у России есть эффективные средства борьбы с этими и подобными им СВН (средствами воздушного нападения. — Прим. ред.). Одним из них является зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» — высокоэффективное средство ПВО средней дальности», — уточняется в публикации.

Авторы указали на то, что у нынешнего противостояния России и НАТО ярко выраженный характер гибридной войны, в ходе которой ведутся боевые действия в зоне украинского конфликта и предпринимаются попытки атак по российской территории произведёнными на Западе современными средствами воздушного нападения.

При этом у таких попыток ярко выраженный террористический характер и их задачей является запугивание, то есть террор в отношении мирных жителей. Террористическая направленность и у информационного сопровождения «операций под чужим (украинским) флагом», осуществляемые специалистами НАТО, отмечается в статье.

В АЦ ВКО подчеркнули, что «не так страшен ATACMS, как его малюют».

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить, что российские силы ПВО сбили шесть украинских оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS производства США. Он также не уточнил количество переданных Киеву таких ракет.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Леонид Ивлев предупредил о риске новых атак ВСУ по Крыму ракетами ATACMS. По его словам, киевский режим может предпринять такие попытки по мере приближения майских праздников и инаугурации президента России.

В ночь на 30 апреля украинские войска предприняли попытку нанести удар по Крыму с использованием ракет ATACMS производства США. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что в небе над Джанкоем и Симферополем отработали российские силы ПВО.