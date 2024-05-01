Вашингтон, 1 мая, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Пентагон столкнулся с трудностями при заключении долгосрочных контрактов на восстановление собственных запасов вооружений, поставляемых Украине в рамках военной помощи. Об этом 30 апреля сообщили в контрольно-бюджетном управлении при Конгрессе США (GAO).

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Официальные лица Пентагона сообщили, что сталкиваются с трудностями при реализации полномочий. Некоторые поставщики неохотно заключают долгосрочные соглашения с фиксированными ценами на несколько лет вперёд», — говорится в отчёте GAO.

Отмечается, что по состоянию на март 2024 года Пентагон получил от Конгресса США 25,9 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования, которое минобороны использует для расширения производственных мощностей оборонно-промышленной базы и замены вооружений. Ведомство обязалось освоить более 70% этих средств — более 18 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы направлена на возмещение расходов Пентагона на транспортировку и логистику, а также закупку боеприпасов, ракет и бронированной техники.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Сенат Соединённых Штатов Америки одобрил законопроект о помощи Украине. Из почти 61 миллиарда долларов, выделенных Киеву, 23,2 миллиарда долларов направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, в том числе на подписание новых долгосрочных контрактов с различными компаниями, специализирующимися на разработке и производстве военного оборудования и вооружения.