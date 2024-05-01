Улан-Удэ, 1 мая, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Пожары общей площадью 16,8 тысячи кв. метров ликвидированы на территории и в окрестностях города Улан-Удэ. Об этом 1 мая сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Все пожары на данный момент ликвидированы. Пострадавших нет. Службы проводят обследование территорий», — указал Цыденов.

Как уточнил глава Бурятии, в результате пожаров, произошедших в ночь с 30 апреля на 1 мая в Заиграевском районе, на 28 участках огонь уничтожил 17 строений, из них 12 нежилых. Постоянно проживающих людей в них нет. Предварительной причиной пожара Цыденов назвал схлёст проводов.

В микрорайоне Бурвод, по данным Цыденова, повреждены три участка на улице Тулунжинская, у дома по адресу переулок Лиговский повреждён фасад. Расселение домов не требуется, причины пожара не установлены.

На территории Улан-Удэ зафиксировано десять пожаров, все они ликвидированы. Глава Бурятии поблагодарил пожарных, спасателей и волонтёров, всю ночь боровшихся с огнём.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации открытого горения в окрестностях Улан-Удэ, где загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.

Возгорание произошло в Заиграевском районе. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого достигали 28 м/с. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. метров. Для тушения пожара привлекли более 70 человек и 19 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.