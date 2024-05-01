Тбилиси, 1 мая, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Большая часть протестующих, вышедших вечером 30 апреля на центральные улицы Тбилиси, чтобы выступить против закона об иноагентах, отошла от здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

В ночь на 1 мая спецназ и представители других подразделений МВД, задействованных для охраны порядка на фоне акций протеста в Тбилиси, покинули проспект Руставели в центре столицы после нескольких попыток разгона митинга, после чего протестующие заняли территорию рядом со зданием парламента.

Через некоторое время территория перед законодательным органом практически опустела, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели, некоторые расположились вдоль переулка, скандируя лозунги против закона об иноагентах. На месте продолжают дежурить медики.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 апреля спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих, чтобы оттеснить их от входа в здание парламента. Некоторые участники акции протеста оказали сопротивление, в результате стычек с правоохранителями было задержано по меньшей мере 15 человек. В ходе разгона митинга во время столкновения с полицией пострадал председатель крупнейшей оппозиционного партии Грузии «Единое национальное движение» депутат парламента Леван Хабеишвили. Как сообщил телеканал «Рустави 2», политика с травмой носа и отёком глаза доставили в клинику «Ингороква».

Напомним, что 29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам по итогам заседания, продлившегося около десяти часов, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». При этом само заседание прошло очень бурно — из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста.