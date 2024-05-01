Вашингтон, 1 мая, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Житель американского штата Айдахо, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на бизона в национальном парке Йеллоустоун и был задержан. Об этом 30 апреля сообщила служба национального парка.

Бизон

Уточняется, что сорокалетний Кларенс Йодер, житель города Айдахо-Фолс, в состоянии алкогольного опьянения стал преследовать стадо бизонов и ударил одного из них по ноге. В результате столкновения с животным мужчина получил лёгкие травмы, после чего сел в автомобиль и скрылся.

Инцидент произошёл на дороге возле Западного входа в парк. Автомобиль с подозреваемым в нападении на бизона обнаружили рейнджеры в штате Монтана и задержали мужчину. Отмечается, что по решению суда были арестованы сам Йодер и водитель автомобиля, 37-летний Маккенна Басс. Мужчины в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. Напавшего на бизона осмотрели медики и направили его на амбулторное лечение.

Задержанным вменялось вмешательство в жизнь дикой природы, хулиганство и вождение в нетрезвом виде. Свою вину в суде мужчины не признали, обстоятельства инцидента ещё расследуются. Нарушителям, в случае признания их виновными, грозит штраф в размере 5000 долларов и шесть месяцев тюремного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Швеции мужчина съел медведицу, которая напала на него и изуродовала ему лицо. Животное напало на 42-летнего Пера Сундстрёма, когда он отправился на охоту вместе с 14-летним сыном и своими друзьями. Медведица сбила мужчину с ног и начала грызть лицо. Охотник сумел выхватить ружьё и застрелить её в упор.

Оставшиеся в лесу компаньоны Сундстрёма разделали тушу медведицы и принесли её домой его жене. Семья питалась мясом зверя на притяжении нескольких месяцев. Сам Сундстрем позднее заявил, что считает это настоящей местью.