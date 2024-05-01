Одесса, Украина, 1 мая, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Мобилизационные мероприятия в Одессе отличаются особой жестокостью, а жители города живут в страхе, боясь быть насильно призванными в ряды ВСУ. Об этом в интервью британскому изданию The Economist рассказал один из жителей Одессы.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По его словам, изначально он намеревался вступить в ряды ВСУ, однако, узнав о настоящем положении украинских войск на фронте и о катастрофической нехватке вооружений и боеприпасов, изменил своё мнение. Также на него оказало влияние ужесточение мобилизации.

«Он лично застал несколько таких рейдов… По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — говорится в материале The Economist.

Как рассказал горожанин, представители территориальных центров комплектования (военкоматов) поджидают мужчин возле остановок и досматривают автобусы, из-за чего общественным транспортом в городе пользуют только самые смелые жители.

Другой житель Одессы признался журналистам, что опасается военкомов даже дома.

Журналисты британского издания резюмировали, что жёсткие меры киевских властей вынудили поколение молодых жителей Одессы изменить свои жизненные планы и заставили их скрываться от патрулей сотрудников ТЦК.

СМИ регулярно сообщают об инцидентах, свидетельствующих о неправомерной работе украинских военкоматов. Так, как передавало ИА Регнум, 30 апреля сотрудники Львовского территориального центра комплектования забрали двух врачей, что привело к остановке работы детского онкологического центра, из-за чего дети, болеющие раком, не смогли пройти процедуру облучения.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении мобилизации. Документ вводит порядок проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё, и уточняет подлежащие мобилизации категории лиц. Кроме того, теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также предусматривается обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.