Киев, 1 мая, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Ярко вспыхнувший объект заметили в небе над восточной частью Украины в ночь на 1 мая, взрывов в момент вспышки не было. Об этом сообщили украинские телеканалы ТСН и «24-й канал».

Img.rufox.ru Падающий метеорит

Очевидцами необычного явления стали жители нескольких областей на востоке Украины. В частности, ярко вспыхнувший неопознанный объект наблюдали в небе над Днепропетровской и Харьковской областями. По предварительной информации, светящийся объект видели в Полтавской, Сумской областях, на территории подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и, возможно, в ряде других регионов.

На опубликованном телеканалом ТСН видео зафиксирован момент, когда неизвестный объект, похожий на метеорит, озаряет небо на несколько мгновений зелёным свечением, а затем скрывается за горизонтом.

Официальной информации или комментариев по поводу появления неопознанного объекта в украинском воздушном пространстве пока нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле 2023 года в Киеве вызвала переполох яркая вспышка в небе, такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. В самом городе после необычного явления была объявлена воздушная тревога.

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины объяснил вспышку над Киевом вхождением объекта в атмосферу. В Киевской городской военной администрации выдвинули версию о падении с орбиты спутника NASA, но эта версия была опровергнута самим Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.