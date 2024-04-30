Варшава, 1 мая, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Переброску техники осуществит в массовом порядке польская армия на север страны, в том числе к границам с Россией. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба главного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на маршруте многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — уточняется в сообщении. Последние два польских воеводства граничат с Калининградской областью.

К публикации прикреплено изображение с надписью Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). Это крупнейшие учения НАТО за последние несколько десятилетий. Они проходят с февраля по май, в них примут участие около 30 стран, входящих в альянс и более 90 тысяч военнослужащих различных родов войск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на учениях в Латвии в марте военные Североатлантического альянса отработали план на случай вторжения условного противника под названием «Оккакус» на территорию страны и продвижения его к Риге. Манёвры войска 14 стран НАТО провели в лесистой местности.

По плану учений, получивших название «Хрустальная стрела» (Crystal Arrow) и проходивших в рамках крупнейших с 1988 года учений Steadfast Defender 2024, в Латвию «вторглись» войска из вымышленного государства Оккакус.

7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев информировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.