Бангкок, 1 мая, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Новый временный режим безвизового въезда в Таиланд для граждан России вступил в силу с 1 мая. Об этом сказано в приказе МВД Таиланда, который утверждён 30 апреля премьер-министром Сеттхой Тхависином и опубликован в этот же день в Royal Government Gazette, специальном правительственном издании для публикации новых законов и подзаконных актов.

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Мера, принятая правительством Таиланда в одностороннем порядке 23 апреля, будет действовать с 1 мая и продлится до 31 октября 2024 года. Новый режим позволит российским туристам находиться в королевстве 60 дней без визы.

Как поясняется в документе, 60-дневный безвизовый режим введен «в целях развития экономических и внешнеполитических отношений с Российской Федерацией, а также укрепления связей между людьми, что является основой международных отношений». Новый безвизовый режим заменит правило о 90-дневном безвизовом пребывании россиян в стране, которое действовало с ноября 2023 года по апрель текущего года включительно.

Подобные визовые послабления в отношении российских туристов положительно сказываются на привлекательности Таиланда для путешествий, так как повышается удобство для планирования поездок. Власти Таиланда полагают, что новая мера поспособствует увеличению туристического потока из России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Таиланда 23 апреля согласовало для граждан России 60-дневный безвизовый режим, согласившись с предложением МВД страны.

В октябре 2023 года правительство Таиланда продлило до 90 дней безвизовый режим для россиян, чтобы привлечь большее количество туристов. В июле количество приехавших в Таиланд российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.