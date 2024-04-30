Москва, 1 мая, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы произошло короткое замыкание, пострадавших нет. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В 22:15 мск поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: Миклухо-Маклая, д. 7 к. 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений — по внешним признакам пожара не наблюдается», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на место прибыли 28 человек личного состава и 8 единиц специальной техники. По результатам проверки здания огнеборцами и звеньями газодымозащитной службы (ГДЗ) установлено короткое замыкание в электрооборудовании лифтового хозяйства. Возгорания не последовало.

В МЧС отметили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировали порядка 300 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как передавало ИА Регнум, во вторник вечером очевидцы сообщили, что в здании общежития РУДН раздался хлопок и сработала пожарная сигнализация, на верхних этажах здания произошло возгорание. К 22:30, согласно утверждениям очевидцев, на место прибыли по меньшей мере пять пожарных машин.