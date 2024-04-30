Москва, 30 апреля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов подтвердил, что все его запланированные концерты состоятся. Об этом артист написал 30 апреля в своём Telegram-канале.

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«Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием — состоятся! Уже завтра 1 мая в Кремле состоится финал грандиозного международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту», где я снова в жюри (если позволят врачи)», — уточнил Майданов.

Певец поблагодарил всех за беспокойство и внимание и рассказал, что находится под наблюдением врачей, приступ аллергии миновал, с ним «всё нормально».

Ранее ИА Регнум сообщало, что певцу Денису Майданову стало плохо по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь». Артист выпил лекарство, стал задыхаться и его госпитализировали.

Позднее брат Майданова пояснил, что у музыканта случился приступ острой аллергии, вызванный приёмом лекарств.